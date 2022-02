Kerr Kriisa peatreener: meil on omavahel pidevalt lahingud, aga sellepärast ta ongi meie jaoks ideaalne mängujuht

33 minutit platsil rassinud Kerr Kriisa viskas 13 punkti (vabavisked 2/2, kahesed 1/2, kolmesed 3/5), võttis viis lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, kuid tegi ka neli pallikaotust. Eestlase keskmised näitajad sel hooajal on 10,8 punkti, 2,3 lauapalli ja 5,1 resultatiivset söötu.

Lisaks edukatele esitustele on Kriisa NCAA-s palju tähelepanu pälvinud ka emotsionaalsete tähistuste ja otsekoheste sõnavõttudega. Pressikonverentsil uuriti Lloydilt, kuidas ta Kriisa emotsioone vahel ohjes hoiab.

"Meil on omavahel pidevalt lahinguid. Mina selliseid emotsioone ei tunne," sõnas Lloyd. "Kui räägin temaga, siis ta peatub, vaatab mulle otsa ja raputab pead. Seda mängu aga tulebki mängida kirega. Sellepärast on ta meie jaoks ideaalne mängujuht. Ta on kirglik. Ka meie fännid näitavad kirge, see on hea kombinatsioon."

Arizona tänane võit tuli tänu võimsale lõpule. Veel kuus ja pool minutit enne lõppu juhtisid vastased 60:54, kuid Arizona vastas sellele 18:3 spurdiga. "Ei tohi paanitseda ja tuleb kaitset mängida. Tunnen, et nad on vanuselt kogenum tiim, seega peame jääma rahulikuks," sõnas Kriisa. "Peame kaitses palli kätte saama ning minu arvates tegime sellega perfektse töö. Keegi ei paanitsenud."

"See tuleb sellest tööst, mida teen," vastas Kriisa küsimusele, kust ta enesekindlust ammutab. "Me kõik töötame kõvasti oma mängu ja visete kallal. Miks peaksid selle kallal tööd tegema, kui sa ei kasuta seda? Mängimiseks on enesekindlust vaja."

Kriisa sõnul on sellised võidud tiimile väga olulised. "Need on suured võidud. Asjaolu, et oleme nii noored, aga teeme tugevaid mängu lõppe, näitab tiimi iseloomu, rahulikkust ja ühtsust."