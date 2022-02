DELFI PEKINGIS | Kristjan Ilves koroonahotellist: ka kõige tugevamatel on alguses raske, olen olümpiaga rahu teinud

Ilves selgitas, et tema sai positiivsest koroonatestist teada kolmapäeva lõunal pärast suusatrenni. „Pärast seda oli šokk. Sisimas lootsin, et võib olla on tulemus vale, kuna näit oli piiri peal. Kui teine test näitas, et numbrid läksid alla, siis see oli raske. Alguses oli kõike seda keeruline vastu võtta, kuna ma ei tundnud end haigena," rääkis Ilves oma läbielamistest.