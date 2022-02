Uus-Meremaa lumelaudur tegi ajalugu, pargisõidu tiitlikaitsja ebaõnnestus

Uus-Meremaale oli see taliolümpia ajaloo esimeseks kuldmedaliks. Sadowski Synnotti võitu ei saa aga kuidagi üllatuseks nimetada, sest tegu on neljakordse X-Mängude võitjaga. Kolm kulda on tulnud just pargisõidus, viimane neist alles eelmisel kuul. Tänavune X-Mängude Big Airi kuld teeb temast suurfavoriidi ka esmaspäeval (kvalifikatsioon) ja teisipäeval (finaal) toimuval Big Airi võistlusel.