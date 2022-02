Tugev tuul lükkas edasi meeste kiirlaskumise võistluse

Meeste kiirlaskumine oleks pidanud kava kohaselt algama Eesti aja järgi kell 5 (kohalik aeg 11). Hetkeseisuga on uue stardiajana arvestatud kella 6-ga.

Eile jäeti tugeva tuule tõttu ära ka kiirlaskumise kolmas treeningsõit. Korraldajate poolt "liiga ohtlikuks" tituleeritud oludes said end proovile panna austerlane Matthias Mayer, itaallane Christof Innerhofer ja norralane Alexander Aamodt Kilde.

"Mayer, Kilde ja Innerhofer said teistes 33 protsenti rohkem mäeaega," pahandas USA meeste koondise peatreener Forest Carey. "Hullumeelne, et võistlus on juba homme ning sellised asjad juhtuvad."