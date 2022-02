OLÜMPIASTUUDIO | Kaarel Nurmsalu hindab Eesti mägikotkaste võimalusi. Karmid karantiinireeglid kimbutavad ka Delfi spordiajakirjanike tööd

"Olümpiastuudio" kolmandas saates on külalisteks endine suusahüppaja Kaarel Nurmsalu ja Delfi spordiajakirjanik Madis Kalvet. Luubi all on Eesti suusahüppajate, murdmaanaiste ja laskesuusatajate tänased esitused ning Pekingi olümpiamullis valitsevad karmid karantiinireeglid, mille tõttu peab lähikontaktseks tembeldatud reporter Kalvet isolatsioonis viibima, ehkki on andnud olümpia jooksul kuus negatiivset koroonatesti.