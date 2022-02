FOTOD | Austraalia lahtiste finaalis kaotanud Medvedev teeb karjääris kannapöörde?

Nüüd on venelane aga taas elu nautimas ning postitas sotsiaalmeediasse pildid, kus poseeris kardirajal vormelisõitjate Alex Alboni ja Daniil Kvjatiga.

Postituse pealkirjas heitis Medvedev nalja, et on tennisega lõpparve teinud: "Ei mingit tennist enam! Minu treenimine F1 sarja jaoks on ametlikult alanud!"