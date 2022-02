VIDEO | Mis toimub? Turvatöötaja vedas Pekingi olümpia avatseremooniat kajastanud reporteri telekaamera eest minema

Sjoerd den Daas kajastas kuulsa Linnupesa staadioni lähistel avatseremooniat, kui üks musta riietatud turvatöötaja teda kaamera eest ära tõmbama hakkas. Insideri teatel oli kohaliku mehe punasel käepaelal kirjas, et tegu on vabatahtliku turvatöötajaga.

"Meid aetakse hetkel minema," vahendas Insider hollandlase sõnu. "Meid visati just järjekordselt alalt välja. Kardan, et saame alles hiljem eetrisse naasta."

"Paraku on sellisest ajakirjanike kohtlemisest saamas Hiinas igapäevane reaalsus," kirjutas NOS Twitteris. "Den Daasiga on kõik korras ning ta sai mõned minutid hiljem loo lõpuni teha."

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) esindaja Mark Adams avaldas lootust, et tegu on ühekordse vahejuhtumiga. "Ilmselt oli keegi lihtsalt liiga innukas. Väga kiiresti sai reporter ametnike abiga oma töö lõpuni teha," vahendas Fox Sports Adamsi sõnu. "Selliseid asju juhtub vahel ning usun, et see oli ühekordne. Loodan seda ja kinnitan, et saate mullis oma tööd edasi teha."