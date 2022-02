US Openi tšempion teeb tipptennisesse suure tagasituleku

33-aastane argentiinlane on pidanud mitmete vigastuste tõttu tennisekarussellist eemal viibima juba üle kahe aasta, kuid järgmisel nädalal algaval Buenos Airese ATP 250 turniiril saab teda taas võistlustules näha. Lisaks sellele on del Potro ennast registreerinud ka kuu lõpus toimuvale Rio de Janeiro ATP 500 võistlusele. Mõlema turniiri korraldajad andsid Argentiinlasele vabapääsme põhitabelisse.

Viimati 2019. aasta Queensi turniiril osalenud tennisist on pärast seda käinud neljal põlveoperatsioonil ning on ka varasema karjääri jooksul olnud mitmel korral vigastustega kimpus. Kokku on del Potro viibinud randme- ja põlvelõikustel koguni kaheksa korda.