Laskesuusatamise legend: see oli hullumeelne teatesõit

“See oli hull võistlus! Kõik meie omad olid tublid. Peame Latõpovile austust avaldama. Eedik haigestus hiljuti koroonaviirusesse, ta istus kaks nädalat vangis. On näha, et ta on tõusmas tagasi tippvormi," sõnas Reztsova Venemaa ajakirjanikele.

"Saša Loginov on ka tõeline võitleja, ta võitles lõpuni ja andis endast kõik. Jah, muidugi kahju, et kullast veidi puudu jäi, aga pronksiga võib rahule jääda. Medal on alati tore, ükskõik mis värvi see ka poleks," lisas Reztsova, kelle tütar Kristina Reztsova sõitis teist vahetust. Avavahetuses oli venelastel Uljana Nigmatullina.