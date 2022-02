Venelasest kahekordne olümpiavõitja ei mõista kaasmaalase kriitikat: miks sa üldse ronisid olümpiale?

"Olen saanud viis päeva järjest hommikuks, lõunaks ja õhtuks sedasama sööki. Olen kaotanud palju kaalu ja mu luud on välja paistma hakanud. Mingit muud toitu ei anta, testitulemuste kohta ei öelda midagi. Magan kogu päeva, sest mul pole jõudu voodist välja tulla. Suudan toidukarbist süüa ainult peotäie pastat, sest ülejäänut on võimatu süüa," kurtis Vasnetsova sotsiaalmeedias.

"Väike solvunud laps, miks sa üldse tulid siis olümpiale? Peaksid istuma kodus ema läheduses, kes küpsetab sulle piparkooke ja pirukaid," jätkas Vassiljev kritiseerimist, lisades, et mõistab siiski venelanna tundeid. "Ta on veel noor ning jõuab ilmselt veel kolmele olümpiale. Meie sportlased on aga sellised, et kohe lastakse emotsioonid välja."