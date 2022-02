DELFI PEKINGIS | Jaanus Teppan Keidy Kaasiku olümpiadebüüdist: elu parim sõit

„Kindlasti oli see väike eneseületus. Elu parim sõit,” tunnustas Eesti koondise peatreener Jaanus Teppan 39. koha saanud sportlast. „Ergutasin teda raja ääres. Oli näha, et tal oli veel reservi. Lõpuga suutiski ta oma kohta parandada. Oli lihtsalt usku vaja, et ta suudab seda.”

Teppani sõnul oldi olümpiamängude eel ka omajagu teadmatuses. „Kolm nädalat ei saanud ju ühtegi starti teha. Tundub, et midagi hullemaks ei läinud. Põhiline on see, et ta on suutnud haigustest eemale hoida.”

Teppanil jagus kiidusõnu ka Kaidy Kaasiku kohta. „Ta sõitis oma koha välja. Ta tahtis rohkem pingutada, kuid nö nähtamatu sein oli ees. Küll edaspidi tuleb veel paremini välja,” sõnas ta.

Võistlusele vajutas kindlasti oma pitseri ka külm ning jäine tuul. „Ilm on ikka karm. Vahepeal võtsin kindad käest, et sportlastele juua anda. Pärast võistlust oli vaja ka veidike filmida. Praegu on käed külmunud ja hääl läinud,” tõdes Teppan.

Ilmselt teevad õed Kaasikud olümpiamängudel kokku neli starti. Kindlasti on nad stardijoonel sprindis.