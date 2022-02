DELFI PEKINGIS | Regina Oja: oli teada, et lasketiirus võib minna hästi raskeks

Lamades pidi Oja võtma kolm varupadrunit ning püsti ühe. Nagu juba eelnevalt oli teada, siis lasketiirus mängis suurt rolli tuul. „Mida vähem varupadruneid võtad, siis seda parem. Mingil määral teadsime, et tiirus on suur loto. Vahepeal on tuul hästi puhanguline ja seejärel jälle talutav. Suurt plaani ei saanud panna ja oli teada, et lasketiirus võib minna hästi raskeks. Kui trahviringist hoiduda suudame, siis on hästi,” sõnas Oja oma vahetuse järel.