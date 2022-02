Saksamaa laskesuusaäss kritiseeris Pekingi olümpiat: siin nähtu on täiesti häbitu

"Siin nähtav hiiglaslikkus on täiesti häbitu. Vaadake suusahüppekompleksi - kui suurelt ja vägivaldselt see mõjub. Ka laskesuusastaadioni peahoone on tohutult suur. Ja pärast olümpiat ei toimu siin peale Hiina meistrivõistluste midagi," lisas Lesser.

"Minult küsiti, miks ma üldse sinna läksin. Lõppude lõpuks usun ikkagi olümpialiikumisse ja olümpiavaimu. Arvan, et seda on võimalik kogeda. Aga mul on kahju, et peame seda taolistes tingimustes tegema," ütles Lesser.