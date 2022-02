Eesti saalihokinaiskond sai uue peatreeneri

“See on põnev väljakutse ning olen võimaluse üle rõõmus. Väga ootan, et saaksin juba planeeritud tegevustega alustada. Loomulikult toob iga uus treeneritetiim muudatusi. Keskendume mängijate individuaalse taseme tõstmisele, et seeläbi jõuda suurema eesmärgi saavutamiseni - mängida 2023. aastal Singapuris maailmameistrivõistluste finaalturniiril ning parandada kohta maailma edetabelis,” rääkis Virtanen Eesti Saalihoki Liidu pressiteate vahendusel.

- Petri Tuominen - kogemustega treener, kes on aastaid olnud treener Soome liigas ning Markoga aastaid koostööd teinud. Lisaks on ta juhendanud Ungari naistekoondist;

Virtanen peab Rasmust oluliseks lüliks Eesti saalihoki ning treeneritetiimi vahel: “Rasmusel on pikk ajalugu Eesti saalihokis ja on varasemalt naistekoondise treeneritetiimi kuulunud, mistõttu tunneb ta mängijaid väga hästi."

Lisaks on ettevalmistusse ja tegevustesse kaasatud üldkehalise ettevalmistuse osas Jouni Hämäläinen, kes viimase 11 aasta jooksul on peamiselt just Soome meistriliiga naistevõistkondade üldkehalise ettevalmistusega tegelenud (SB Pro, EräViikingit, TPS). Lisaks on Hämäläinen panustanud ka Soome naistekoondises mängijate ettevalmistusse.