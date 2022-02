DELFI PEKINGIS | Tuul valmistab Pekingi olümpiamängudel probleeme

Mägedes valitsevate tuuliste oludega on nüüdseks kokku puutunud ka eestlased. Kui suusasõidud saavad ikka peetud, siis näiteks suusahüpetes on olukord tunduvalt keerulisem.

Korraldajad on mitmel pool juba eelnevalt tugevate tuulte peale mõelnud ning seetõttu on ka võistlusrajatisi proovitud niimoodi ehitada, et tuuled segaksid võimalikult vähe. Nii on näiteks freestyle-suusatamise pargisõidu raja vasakusse serva püstitatud lumest Hiina müüri meenutav sein, mis kaitseb sportlasi tugevate tuuleiilide eest.