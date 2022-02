DELFI PEKINGIS | Maltsev elas üle ehmatuse: kontrollis tõmbas kõhedaks

"Täiskontroll järjekordselt. Pulss on siiamaani laes. Kõhedaks tõmbas, kui mul õlast kinni võeti, et lähme kontrolli. Kui ütlesin, et võtan ma kaitsemaski, siis hakati minu peale karjuma, et mingu ma kontrolli. Nad ei saanud aru, et mul on maski vaja. Õnneks asi lahenes," rääkis Maltsev.

Maltsev tunnistas, et Pekingi hüppemäel valitsevate tuuleoludega on raske toime tulla. "Tuul mängib mäel. Võid kõik perfektselt teha, kuid ei tea, millise tuule saad. Lend on nii madal, et kui tuult pole, oled kohe maas. Tundub, et lendad meetri kõrguselt - pane suusad maha ja maandu. Pärast nukki pisut tõstab, aga kui tuult pole, oledki maas. Vaata, et olümpiamängude logo, mis nukil on, ära ei lõhu," sõnas Maltsev. "Ma ei tea, milline tuul mul oli, aga hüpped on stabiilsed, aga tahaks paremat. Aga ei saa otsale pihta, tõukad ära kas vara või hilja."