Mis toimub Pekingi olümpial? Testimata sportlased lasti pärast vihast intervjuud karantiinihotellist vabadusse

„Mul pole vähimatki kindlust Pekingis tehtud koroonatestide suhtes, siin mängitakse mingit mängu,” põrutas Nieminen ja selgitas, et igat proovi testitakse kahes laboris. „Ühe labori CT näit on 10 – 16, mis tähendab, et proovi andja on haige, teise labori numbrid on aga 36 – 43 ehk ta on täiesti terve. Olen kuulnud, et selline näitude erinevus on süstemaatiline. Ja kuulnud sedagi, et Tšehhi koondisele tuli teade, et nende sportlase proov on positiivne, ainult et too isik pole veel Pekingisse jõudnud.”