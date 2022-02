OTSEBLOGI | Kas Johaug nopib karjääri esimese individuaalse olümpiakulla? Eestit esindavad suusavahetusega sõidus kaksikõed Kaasikud

65 naise hulgas on stardis kaks Eesti koondislast. Numbriga 54 tuleb rajale 20-aastane Kaidy Kaasiku ja numbriga 56 tema kaksikõde Keidy Kaasiku.

Johaugi suurim rivaal on eeldatavalt rootslanna Frida Karlsson (22), kes on sel hooajal kahel korral Johaugi võitnud. Need tulid 10 km distantsil, korra klassikas ja korra vabatehnikas. Kullaheitlusesse võib sekkuda ka venelanna Natalja Neprjajeva (26).