Tartu Maratoni korraldusmeeskond loodab, et välitingimuses maratoni saab korraldada koroonapassi küsimata

Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul tekitavad viimased uudised nõutust. „Saime äsja eriloa, mis tähendab, et 63 km distantsile on lubatud 2000 osaleja asemel kuni 4000 inimest. Selle üle on muidugi väga hea meel. Samas on kurb tõdeda, et piiranguid plaanitakse lõpetada täpselt päev pärast Eesti kõige olulisemat talvist suursündmust. See tähendab kahjuks, et vabas õhus ja suurel territooriumil toimuva Tartu Maratoni starti ei saa tulla tuhatkond inimest, kellel oleks soov osaleda, aga nõutavat tõendit ei ole. Samas järgmisel päeval, ka siseruumides toimuvatel üritustel, enam mitte keegi neilt tõendit ei nõuaks,“ nendib ta.