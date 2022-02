DELFI PEKINGIS | Eesti lippu kandnud Kelly Sildaru: nii vägev on Eesti lippu tuua nii suurele staadionile

„Väga äge kogemus oli. Nii vägev on Eesti lippu tuua nii suurele staadionile. See on väga tore algus olümpiale,” sõnas Sildaru.

Sildaruga koos lippu kandnud murdmaasuusataja Martin Himma nõustus Sidlaruga. „Super! Ma arvan, et sellist kogemust ei oska oodata enne kui see on käes,” sõnas ta.

Sildaru on Pekingis esmakordselt võistlustules esmaspäeval, kui on kavas Big Airi kvalifikatsioon. Himma teeb esimese stardi vabatehnikasprindis, mis on kavas teisipäeval.