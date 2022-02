DELFI PEKINGIS | Maltsev usub, et võib 30 sekka mahtuda, kui kirikusse küünla viib

Kahe trennipäeva kokkuvõttes oli Maltsev optimistlik: „Hüppevaru on kõvasti, poleks mingit probleemi lõpuks 30, isegi 20 parema sekka murda, aga see on puhtalt õnne küsimus, eriti normaalmäel, kus vahed on väiksed. Esimesed 30 meest võivad mahtuda viie meetri sisse. Ju peab hommikul kirikusse minema ja küünla panema, et õnn mind soosiks.”