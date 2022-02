Ennustusportaal: Kelly Sildaru võtab olümpialt kulla ja hõbeda, riikidest edukaim Norra

Eesti suurimale medalipretendendile, freestyle-suusatajale Kelly Sildarule ennustatakse oma trumpalal pargisõidus esikohta. Tõenäosus, et just Sildaru saavutab esikoha, on 28%, edestades napilt oma konkurente hiinlannat Eileen Gu'd (25,7%) ja prantslannat Tess Ledeux’d (25%). Rennisõidus on Sildaru võidutõenäosus koefitsientide järgi 28%, mis asetab ta teisele kohale – kindlat võitu oodatakse Gu'lt (63,9%), ent samas on Sildaru šansid oluliselt paremad Kanada sportlasest Rachael Karkerist (5%). Ka Big Air hüpetes on Sildarul Betsafe’i analüütikute arvutuste kohaselt head võimalused poodiumikohale tõusmiseks: eestlannale ennustatakse hetkeseisuga nappi 4. kohta, ent vigursuusataja tõenäosus medal võita on 40%.