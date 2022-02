Noored saavad sel nädalavahetusel Balti liigas rohkem vastutust

Põlva Serviti ja Viljandi HC jätkavad liigatabeli esiduona, vastavalt 30 ja 28 punktiga. Vilniuse VHC Šviesal on 21 ja Dobele ZRHK Tenaxil 19 silma, ent mõlemal kaks kohtumist vähem peetud. HC Vilniusel on 18 punkti ja kolm mängu varuks. Kohtadel 8.–10. paiknevad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14, SK Tapa 13 ja Raasiku/Mistra kaheksa punktiga.

"Ei mäletagi, millal viimati meeskond nii keerulises seisus oli, sest kahjuks on päevakajaline haigus nüüd meie tiimi tugevalt sisse löönud. Iga päev toob uusi lööke, aga mitmed põhimehed jäävad eemale ja Balti liiga juhtkonna loal tõstame Coopist noori juurde, et need mängud ära pidada," tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting .

"Mõned positsioonid on täitsa tühjad, nii et mõtted on peamiselt selle juures, kellega ja kuidas mängida. Järgmisel nädalal on ju uued mängud, nii et puzzlet tuleb ka pikema perspektiiviga kokku panna. Liigume üks päev korraga, aga reaalselt saab meil Vilniuse klubide vastu raske olema," sõnas Musting.