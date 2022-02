Kalev/Cramo saab esmaspäevaseks kohtumiseks Euroliiga klubiga jõudu juurde

"Meil on kasutada mõned mängijad rohkem, kuid nende jaoks oli täna alles esimene kogunemine. Sellises järjekorras nagu mängijad haigestusid, tulevad nad ka tagasi," andis Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok mõista, et täna õhtul toimuvaks mänguks Pärnu Sadamaga on vähemalt mõned mängijad haigusest taastunud ning kuuluvad kõigi eelduste kohaselt ka meeskonna koosseisu.