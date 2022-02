DELFI PEKINGIS | Eesti delegatsioonijuht: "Paras pauk, kui su sportlane viiakse olümpiakülast kurat teab kuhu"

Lipud olümpiaküla hoovis. Foto: TASS/Scanpix

Võiks arvata, et alates Atlanta olümpiast EOK tippspordijuhina tegutsenud ja delegatsioone juhtinud Martti Rajut ei üllata enam miski. Üllatab. „See on paras pauk, kui sinu koroonasse haigestunud sportlane viiakse olümpiakülast kurat teab kuhu,” rääkis Raju. „Siis tulevad skafandrites tüübid, ujutavad ta toa desovahendiga üle ja teevad kaks päeva teste, et kõik oleks puhas.”