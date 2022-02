OTSEPILT | Uibo sai teivashüppes nulli! Kas Hausenberg liigub võiduka lõpuni?

Uibol oli viie ala järel koos 4307 punkti, kuid teivashüppes ei suutnud ta kolmel katsel algkõrgust 5.02 ületada. Nii jääb Uibol sise MM-i pilet lunastamata.

Vägevat võistlust on kokku panemas aga üldliider Hans-Christian Hausenberg. Esimese viie alaga 4484 punkti kogunud tartlane ületas teivashüppes koguni kõrguse 5.22. Teivashüppe järel on tal koos 5463 punkti. Rekordigraafikust on ta ees 245 silmaga.

ENNE TEIST PÄEVA:

Avapäeval läbitud nelja ala järel juhib võistlust vägeva alguse teinud Hans Christian Hausenberg. Ta jooksis 60 m 6,85, hüppas kaugust 7.92, tõukas kuuli 14.04 ning hüppas kõrgust 1.98. Ta on kogunud 3492 punkti, edestades isikliku rekordi graafikut 167 punktiga. Igati jõukohane on tal koguda summa üle 6000 punkti.

Maicel Uibo pakkus kõrgushüppes võimsa etenduse, ületades lõpuks koguni 2.19 ja lastes emotsioonidel möllata. Nelja alaga on tal koos 3409 punkti. Oma rekordigraafikule (6265) kaotab ta 27 silmaga. Seega liigub Uibo üle 6200 punkti graafikus.

Portugali atleet Abdel Kader Larrinaga on kogunud 3364 punkti (7,06, 7.36, 15.00, 2.01) ning Risto Lillemets 3301 punkti (6.93, 7.13, 14.13, 2.01). Lillemets liigub avapäeva järel täpselt 6000 punkti graafikus.

Võistluse otseblogi saab jälgida SIIT

Võistluse ajakava:

Pühapäev, 6. Veebruar

12:00 M 60m tõkkejooks

12:25 N 60m tõkkejooks

13:30 M Teivashüpe

13:40 N Kõrgushüpe

15:20 N Kuulitõuge

16:40 N Kaugushüpe

17:45 M 1000m

18:15 N 800m

18:30 Autasustamine

Delfi Kogupaketi tellijad näevad võistluste ülekannet tasuta nii otse kui ka järelvaatamises.

Kui tellimust pole, siis võid selle vormistada selle artikli alt.

*1. kuu on tutvumishind 1 euro.

*Lugemisõigust saad jagada 2 sõbraga.

*Tellija saab lugeda 11 väljaande tasulisi lugusid.

*Tellimust saab igal ajal tühistada.

Soovi korral võid teha ostu vaid selle ülekande vaatamiseks (2,99 eurot). Sellega saab vaadata otseülekannet, teisi tasulisi artikleid lugeda ei saa.