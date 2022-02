KUULA | Intervjuu: Hiina saatkonna esindaja Pekingi olümpia rajatistest, koroonareeglitest ja moodsast tehnikast

Thea Karin intervjueeris Hiina saatkonna esindajat Jian Zhangi, kes tutvustas, milliseid moodsaid tehnoloogilisi lahendusi hiinlased just selle olümpia tarbeks kasutusele on võtnud, kuidas taaskasutatakse 2008. aasta olümpia rajatisi ning kuidas püütakse vältida koroonaviiruse puhangut.

* Võistluste toimumispaikadeks on 2008 aasta suveolümpia hooned, mis on saanud uue kasutuse.

* Hiina Tervishoiukomission annab küll teada vähestest nakatumisest20 miljonilises metropolis Pekingis, et kõike kontrolli all hoida on sportlased suunatud loopidesse ehk mullidesse, mis on ainukesed paigad, kus nad võivad vabalt liikuda.