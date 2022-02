Putinil on olümpiamängude külastamise keeld, ometi vaatab ta tänast avamist tribüünilt. Kuidas nii?

Küll aga on CAS-i otsuses kirjas, et vastava keelu all olevad isikud tohivad olümpiamänge külastada, kui neid on sinna kutsunud isiklikult korraldajariik või selle riigi peaminister. Putinil just Hiina Kommunistliku Partei peasekretäri ja Hiina Rahvavabariigi presidendi Xi Jinpingi isiklik kutse taskus ongi.