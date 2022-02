DELFI PEKINGIS | Mihkel Ustav Big Airi hüppetornist: lumi on siin teistsugune, mäe kohta ühtegi paha sõna öelda ei ole

Kui hüppetorn on ehituslikus plaanis juba varasemalt paljudele muljet avaldanud, siis sellel olev lumi on sportlastele kindlasti väljakutseks. Nimelt on Pekingi olümpiamängudepiirkonnas sademete hulk sisuliselt olematu ning seetõttu on kõik võistlusrajad tehtud kunstlumest.

Big Airi esimese treeningu järel rääkiski Kelly Sildaru juhendaja Mihkel Ustav, et olud on tavapärasest erinevad, kuid hooga probleeme tekkida ei tohiks. Hoo osas pidi varu olema mitme meetri jagu.

„Kõik on kunstlumest, mille niiskus on hästi madal. Kui lumi on hästi kuiv, siis jäätub ainult selle pealmine kiht,” kirjeldas Ustav olusid ning tõdes, et kui pealmine kiht ära kulub, siis läheb lumi „suhkruseks”.

Esimese treeningu jooksul püsis rada hästi koos ning lagunema ei hakanud. Naiste harjutuskorra järel oli aga kavas veel meeste trenn. Big Airi treeninguid peetakse veel ka laupäeval ning pühapäeval. Kvalifikatsioon toimub esmaspäeval ja finaal teisipäeval.

„Raja kohta ei ole tegelikult öelda ühtegi paha sõna. Eks tuleb olukorda uuesti hinnata, kui mitu treeningpäeva on juba ära olnud,” lisas Ustav.

„Tundub, et mägi on tavapärastest linna Big Airidest parem. Siinne on suurem ja laiem. Sissesõit on suurem, kõik tundub mingil määral parem,” kirjeldas Sildaru Pekingi linna püsti pandud hiiglaslikku hüppetorni neljapäevasel pressikonverentsil. „Pigem tundub, et Big Airis on piisavalt hoogu.”

Sildaru esimene treening möödus treeneri hinnangul hästi ning soovitud elemendid said läbi proovitud. Võistlusel sooritatavad trikid saavad täpsemalt paika järgnevate treeningpäevade jooksul. Viimaste Big Airi võistluste põhjal võib eeldada, et Sildaru teeb trikke switch 1080 vasakule ja paremale poole. Samas on Sildaru tõestanud, et heades libisemis- ja võistlustingimustes võib ta ka kraade juurde panna.

Big Airi võistlusprotokollis on 30 naist. Kvalifikatsioonis on kõigil kolm katset, millest arvesse lähevad kaks paremat. Seejuures peavad trikid olema erinevad. Finaali saab 12 edukamat naist. Finaalis lähevad kolmest hüpest arvesse samuti kaks paremat.