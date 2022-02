Norralased on marus: ajakirjanikud saavad olümpial koroonajuhtumitest teada enne kui spordiametnikud

"Meil on tulnud korduvalt ette, et sportlaste terviseandmed edastatakse valedele ametnikele ning ajakirjanikud saavad informatsiooni kätte varem kui meie," kurtis muret Norra olümpiakomitee direktor Tore Övrebö.

"Me ei saa olukorrast täielikku ülevaadet, mis on vajalike meetmete kasutusele võtmiseks äärmiselt oluline. Loodetavasti muudavad võistluste korraldajad oma käitumist, sest me ei ole praeguse olukorraga rahul," rääkis Övrebö, et nii pole ametnikel võimalik oma tööd professionaalselt läbi viia.