Djokovic laseb ennast Nadali triumfist ajendatuna vaktsineerida

20-kordne suure slämmi turniiride võitja pidi Australian Openi turniiri eel Austraaliast lahkuma, sest polnud koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Ilma kaitsesüstita jääks ta suure tõenäosusega eemale ka teistest tänavustest suurturniiridest ning seetõttu on serblane otsustanud karmi saatuse vältimiseks oma põhimõtted tagaplaanile jätta.

Peamiseks vaktsineerimise ajendiks on Djokovici jaoks väidetavalt Rafael Nadali triumf Austraalia lahtistel, millega hispaanlane kerkis esimeseks meheks, kes võidutsenud 21 suure slämmi turniiril.

“Olen talle lähedaselt inimeselt kuulnud, et ta on otsustanud ennast vaktsineerida lasta. Pole mingit küsimust, et sellele andis tõuke ka Melbournis toimunud finaal, millega Rafael Nadal tõusis 21-kordseks tšempioniks ,” rääkis Djokovici elulooraamatu autor Daniel Müksch Austraalia televisioonile.