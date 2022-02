Kelly Sildaru Pekingis antud ebatäpsest koroonaproovist: tegelikult ma väga ei muretsenud

Pekingi olümpiamängude eel loodeti, et tõhus koroonaproovide võtmine aitab mängudel sujuvalt toimuda, kuid juba enne avatseremooniat on koroonaviirus peamine jututeema. Eesti koondislastest on karantiinihotellis kahevõistleja Kristjan Ilves, laskesuusataja Susan Külm ja suusatreener Riho Roosipõld. Teisipäeval Pekingisse saabunud iluuisutaja Aleksandr Selevko ja freestyle-suusataja Kelly Sildaru andsid samuti esmalt proovi, mis oli piiripealne ning sundis nad mõneks ajaks hotellitubadesse. Eesti medalilootustest rääkides mainiti olümpia eel peaasjalikult Sildaru ja Ilvest. Kui Ilvese jaoks on olümpiamängud suure tõenäosusega läbi, siis Sildaru pääses tänu mitmele negatiivsele proovile siiski hotellitoast välja.