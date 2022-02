Cristiano Ronaldo äiapapa oli narkodiiler

Ronaldo tüdruksõber Georgina Rodriguez räägib dokumentaalis, et kasvas üles kasinates tingimustes ning tema eest hoolitses Hispaanias aastaid hoopiski onu, sest tema isa Jorge veetis viis aastat vanglatrellide taga.

Georgina isa sai kokaiini smugeldamise eest oma Fiatiga 2003. aastal 11-aastase vanglakaristuse. Jorge Rodriguez vabastati enneaegselt 2008. aastal, kuid sattus uuesti trellide taha 2010. aastal - seekord määrati talle kaks aastat kanepivaigu smugeldamise eest.

Jorge suri 2019. aastal Argentinas 70-aastaselt. Surma asjaolud on ääretult segased.

Briti meedia kaudu tuli välja, et Jorge vend Jesus polnud sellest veel hiljaaegu teadlik. "Keegi ei öelnud meile, et Jorge on surnud. Ma ei tea, miks Georgina seda ei teinud. Olen üritanud teda kätte saada," ütles Georgina onu The Sunile.

"Tal võib häbi olla ning ta võib arvata, et ta on meist parem, sest meie ei ela temaga luksuses. Ma pole temalt kunagi midagi palunud. Ronaldoga käima hakkamisest peale on ta vaid korra või kaks helistanud. Ma vastutasin Georgina ja ta õe eest, ostsin neile riideid, maksin elektri ja vee eest. Tegin kõike, kui Georgina teismelisena minu juures elas."

Goergina on sidemed oma onuga läbi lõiganud. Jesus Hernandez on ääretult pettunud, et ta oma telefoninumbrit vahetas ja end näole ei anna. Väidetavalt on Hernandez isegi Cristiano Ronaldo Facebookile kirjutanud: "Ta on maailma kõige halvem naine."