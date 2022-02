Tõstmine ei kuulu 2028. aasta suveolümpia esialgsesse programmi

Los Angelese mängude korraldajatel on võimalik teha veel 2023. aastal ettepanekuid, millised alad praegu kinnitatud 28-st võiksid ülejärgmisel olümpial veel esindatud olla.

ROK-i sõnul võivad poks, tõstmine ja moodne viievõistlus programmi tagasi pääseda, kui nad tõestavad järgmiseks aastaks, et on puudused, millele nende puhul on keegi tähelepanu juhtinud, kõrvaldanud või selles suunas vähemalt otsustavaid samme astunud.