Kes on Pekingi hokiturniiri favoriidid ja mustad hobused? Äkki saame hoopis kaks olümpiavõitjat?

Veel eelmise aasta juulis paistis Pekingi olümpia hokiturniirist tulevat tõeline suursündmus ja staaride paraad – NHL otsustas talimängude ajaks teha oma liigasse paus. Plaanid tehti ümber aga seoses koroonaviiruse järjekordse lainega, mis lükkas mitmed NHL-i mängud edasi ning 22. detsembril otsustati, et pausi ikkagi ei tule. Seega teist olümpiat järjest maailma tugevamaid hokimehi kohale ei tule, küll aga mitmeid endisi NHL-i tähti.

„Tõenäoliselt on meeste jäähoki olümpial ainuke ala, kus maailma 100 kõige tugevamat sportlast kohale tulla ei saa,” märkis Viasat Sport Balticu hokikommentaator Vallot Pukk. „Minu arvamus on: ei tule, aga mis siis? Olümpiaturniir on ikka sama tähtis nagu see oli neli aastat tagasi. Tegelikult ongi isegi mõnes mõttes lahedam - medalid saavad kaela need mehed, kellele muidu sellist võimalust kunagi ei avaneks.”

Vaatleme iga meeskonna koosseise ja võimalusi eraldi, võttes koondised ette selles järjestuses, kui suureks nende võimalusi kihlveokontorites hinnatakse.