Podcast "Kuldne geim" | Eesti võrkpallis nähti peatreenerit platsil - kuidas debüüt õnnestus?

*Saate lindistus toimub Mihkli koduõuel.

*Kuidas keerutab Alar koondisemängu kutsest end välja?

*Alar soovis Timot Tartusse mängima tuua, kuid ebaõnnestunult.

*Miks jäi Timo rannavõrkpalluri karjäär sügisel katki?

*Credit24 Balti liiga põhiturniiri võitis Tartu Bigbank.

*Tartlaste kodusaal on peagi saabuva finaalturniiri ajal kinni. Kus medalid välja mängitakse?

*Tallinna Selveri peatreener Andres Toobal naasis nelja-aastase pausi järel platsile. Kuidas mäng õnnestus ja mis juhtus?

*Pafi ennustusmängus kipuvad kõik panustama ühele eestlasega seotud matšile.

*Naiste Balti ja Eesti liigas on huvitavad ajad. Kas TLÜ/Kikas on hetkel meie esiklubi?

*Viljandi Metalli suured muudatused tõid ka uue abitreeneri.

*TalTechi meeskond läheb vastamisi Türgi parima klubiga. Mis meid ees ootab?

*Veel korra Eesti rahvusmeeskonna erimeelsustest koduse EM-i ajal.

*Kas võrkpalliliit pidanuks kaaluma Ioannis Kalmazidist kui potentsiaalset uut peatreenerit?

*Vana teema, uus külg – kas ikkagi soomlased aitaksid Eesti meeste klubivõrkpalli hädast välja?