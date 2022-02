Suusa- ja rattaspordi eestvedaja, endine tippsuusataja Jüri Voodla 75!

Jüri oli suusatajana eelkõige just möödunud sajandi 70ndatel üsna maailma tipus. Ilmutades end juba 1965.aastal koolipoisina ühel võistlusel toonast Eesti esisuusatajat, I Tartu maratoni võitjat Rein Tikku võites. See oli uudis, mis levis kulutulena suusaringkondades, andes samas selgelt märku, et Tallinnas, Kalju Valguse käe all harjutab üks sitke ja tõsist tahtmist täis noor suusataja. Edasine tee viiski teda meie parimaks nooreks ning tasahilju hakati koos treeneriga ka meeste klassi "ust lahti murdma". Kergelt see ei läinud, sest Rein Tikk, Valeri Zelentsov, Are Roonet, Hain Kinks ja terve rida toonaseid suusatajaid tegid ridamisi häid sõite ja nii saigi oma esimese Eesti MV "kulla" Jüri alles 1974.aastal. Ainult teatekuld tuli varem - 1970. aastal.

Üleliidulisel areenil oli kõik veelgi kordasid raskem. Toonast Nõukogude Liidu tippu vedas ju maailma esisuusatajaks pürgiv Vjatšeslav Vedenin, kes, nagu Jürigi, oli dünamolane ja esindas kuulsat ning võimsat Pavel Koltšini koolkonda. Nii et juba dünamolaste koondisse pääs osutus tõsiseks pähkliks ning kui Jüri sinna koha välja võitles, nagu 1972. aastal, tuli ka NL meistritiitel 4x10 km teatesõidus. Selle 1972.aastaga on seotud ehk ka Jüri suurimad võimalused. Käega katsutavasse kaugusse jäi lausa Sapporo OM. Minek oli sel hooajal tõesti hea, mida ilmestas ka see, et kuigi olümpiakoondis tehti lõpuks siiski ilma temata, sõitis ta pärast OM-i NL MV-l end 30 km distantsil 4. kohale, edestades veenvalt ka mitmeid olümpialasi. Eks sai sel ajal tunda sedagi, et kui koondise koostamisel oli "mehi lähemalt võtta", siis mindi ikka "oma poistega" või nagu sellele ajale veel tüüpiline - ei jõudnud mõned kaugema kandi sportlase välissõidu ankeedid õigeks ajaks Moskvasse kohale...