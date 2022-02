Milleks Nõmmele hüppetorn?

Sobiva lumekatte olemasolul sai nõlva talvisel ajal kasutada mäesuusatamise harrastamiseks ja kelgutamiseks. Alates 2008. aasta talvest tegutseb trampliini jalamil Nõmme Lumepark. Lisaks praegusele K50 tornile on säilinud ka K25, K18 ja K10 hüppemäed. Viimastel aastatel on spordikeskuse eestvõttel korda tehtud noorsportlastele hädavajalikud hüppemäed, remonditud on ka maandusmisnõlv.

Tõepoolest - meil on võimalus käia talispordi rõõme nautimas Lõuna-Eestis ning mingil määral ka Ida-Virumaal. Kuid Nõmme näol on tegemist kasutamata potentsiaaliga – me saaksime ka siia tuua nii talispordi harrastajaid kui tippsportlasi. Arenenud kompleksina oleks Nõmmel võimalus olla hüppelauaks nii talispordialade järelkasvule kui ka kvaliteetseks harrastuse kohaks linnlastele.

Nõmme talispordi visioon

Sellised alad nagu kahevõistlus, suusahüpped ja mäesport ei ole praegu ega saa ka tulevikus olema massiline rahvasport. Tegemist on pühendumist ja korralikku tehnikabaasi nõudvate taliolümpia aladega. Suusaspordi professionaalid räägivad, et olümpiale jõudmiseks ei tohi käest lasta parimat aega vaimse ja füüsilise vundamendi ladumiseks – selleks on nn. „näidisaastad“ 7.-15. eluaastani. Sel perioodil mängivad eriti olulist rolli treeningute mitmekülgsus, perekonna toetus, sõpruskonna ja iidolite olemasolu. Vähem tähtis ei ole muidugi ka treeningpaiga infrastruktuur.

Suusaliidu sõnul on praegu talispordi trennid laste seas populaarsed. Treenima tullakse rõõmuga ning grupid on valdavalt täis. Paberil tundub Nõmme suusahüppekeskus suurepärane koht noorsportlaste kasvuks. Meil on seal justkui olemas erineva suurusega trampliinid ja mäespordi nõlvad. Päris elus on aga asi hoopis teistpidi. Osaliselt on treeninguteks hädavajalikke remonttöid tehtud, kuid ümbrus vananeb ja laguneb – loodus ning ajahammas teeb oma töö.

Hetkel ei ole hüppemäe puhul tegemist just eriti perspektiivika treeningpaigaga lastele, noortele ega treeneritele, rääkimata publikust! Eesti Suusaliidule on pakutud korraldada võistlust FIS Youth Cup, millest võtab osa 150 noorsportlast, kuid selle korraldamine on jäänud olemasolevate ebasobivate tingimuste taha.

Koostöös Eesti Suusaliiduga maailmatasemel spordisündmuste toomine Tallinnasse võiks olla üks osa Nõmme keskuse infrastruktuurist. Suusahüppemägede kompleksi rekonstrueerimine ei elavda mitte ainult sporti, vaid ka kohalikku ettevõtlust. Nõmmele veel ühe kvaliteetse lisategevuse loomine suurendab sise- ja välisturismi, mis loob võimaluse toitlustus- ja majutusettevõtete arenguks. Sedasi võiks Nõmme keskuse arendamise üheks visiooniks olla suusahüpetega maailmakaardile jõudmine.

Selleks, et eelkirjeldatud mõtteid realiseerida, on vaja ühendada eranditult kõik jõud. Nõmme aktivistide ja Spordikeskuse, Tallinna Linnavalitsuse, Suusaliidu, Olümpiakomitee ning Eesti riigi ühisel pingutusel võiks see saada meie reaalsuseks.