SAA TUTTAVAKS! Siin on meie olümpiakoondis!

Üle 26 sportlase on taasiseseisvunud Eesti taliolümpiamängudele saatnud ainult korra: 2010. aastal Vancouveri mängudel oli olümpiakoondises 30 sportlast. 26 olümplast on stardis olnud ka Lillehammeris (1994) ja Torinos (2006). Teistel olümpiatel on Eesti koondis olnud väiksem.