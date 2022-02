OTSEPILT | TalTech alustab Ankaras Challenge Cupi veerandfinaali

Et kohtumisest ei toodeta ametlikku telepilti, otsis Eesti Võrkpalli Liit võimalusi olulised mängud siiski Eesti võrkpallisõpradeni tuua. Nii näeb mängu kahe kaamera veebiülekandena (kommentaatoriks on Karl Rinaldo) volley.ee Facebooki lehel.

Veerandfinaalist kaugemale pole ükski Eesti klubi varem eurosarjas jõudnud, nii teeks TalTech edu korral Eesti võrkpalliajalugu. Ankara näol on tegu tõelise tippklubiga, kes on hetkel Türgi kõrgliigas liidrikohal. Türgi meistriks on tuldud üheksal korral, karikavõitjaks seitsmel korral. Challenge Cupil teeniti hooajal 2020/2021 hõbe (nagu ka hooajal 2006/2007), varasemalt on Ankara võitnud CEV Cupi (2012/2013) ning saanud Meistrite liigas hõbeda (2013/2014).