Rovanperä Rootsi talverallist: see tuleb keeruline, uued masinad on kohmakad

Hooaja avaetapi järel kolmandal kohal asuva Rovanperä sõnul on uued Rally1 autod raskesti juhitavad ja nõuavad lumel palju tööd.

"Tunne on positiivne [testi järel], kuid pean ütlema, et auto on üsna kohmakas. Lumiste olude jaoks õigete seadistuste leidmine nõudis üsna palju tööd. Selle autoga tuleb lumes kõvasti tööd teha," ütles Rovanperä Autospordile.