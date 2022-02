HC Tallinn võõrustab Soome liigas tippklubi Cocksi

Cocksi treeneriks on legendaarne Kaj Kekki, kes juhendanud aastaid ka kohalikku rahvuskoondist. Võistkonna ikooniks on Riihimäe oma kasvandikust 34-aastane vasakäär Teemu Tamminen, kes on tuntud oma karakteri ja mängustiili poolest ka väljaspool kodumaad. Võistkonda on registreeritud hetkel 12 välismaalast, kelle seas serblased, makedoonlane, rumeenlased, türklased, valgevenelane, horvaat, bosnialane, venelane ja grusiin.