Algas registreerimine Eesti suurimale naiste liikumissündmusele

„Eesti naiste jaoks on Maijooksust aastatega kujunenud tervisespordi kevadine tippsündmus, mida rõõmuga oodatakse ja kuhu minnakse head ühist emotsiooni saama,“ ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.

Juhul, kui LHV Maijooks tänavu tavapärasel kujul siiski toimuda ei saa, makstakse soovijaile osavõtutasu täies ulatuses tagasi. Osalus on võimalik üle viia ka järgmisse aastasse või virtuaaljooksule.

1.-21. maini toimuva virtuaalse LHV Maijooksu raames saab kaasa lüüa lastejooksul ja 21-kilomeetrisel Maijooksu kombol, mis on jõukohane igale liikumisharrastajale. Poolmaratoni distants tuleb läbida kas joostes või käies osade kaupa, kuni vajalik kilometraaž täis saab. Igaüks saab kehtestatud reegleid järgides enda poolt registreeritud distantsi läbida oma väljavalitud marsruudil maikuus kolme nädala jooksul. Kuna 1.-21. maini kestev virtuaaljooks on ka naistele suurepäraseks motiveerivaks treeningvahendiks enne 21. mail Tallinna Lauluväljakul toimuvat põhisündmust, siis on neile, kes registreerivad nii tava- kui virtuaaljooksule korraga, osavõtutasu oluliselt soodsam.