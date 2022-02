Jelena Välbe kritiseeris Pekingi reegleid ja tundis norralastele kaasa: need pole olümpiamängud, vaid koroonamängud!

Soome rahvusringhäälingule Yle intervjuu andnud Välbe tunnistas, et pole ühegi suurvõistluse eel nii närvis olnud. "Olen 24/7 telefonis, seda eriti siis, kui meie suusatajad enne olümpiat koroonateste andsid," rääkis venelanne. "Iial ei tea, kas keegi on asümptomaatiliselt omikrontüve külge saanud."

Venemaa suusakoondis jõudis pea kogu koosseisus Pekingisse möödunud pühapäeval. Hiljem lendavad veel kohale kerge lihasevigastusega hädas olev sprinter Aleksandr Terentjev ja koondise treener Juri Borodavko. Välbe alustab reisi Hiina poole kolmapäeval.

Venemaa murdmaasuusatajad on seni koroonahädadest pääsenud, kuid konkurendid mitte. Norra koondises andsid eelmisel nädalal positiivse koroonaproovi Simen Hegstad Krüger, Heidi Weng ja Anne Kjersti Kalva. "See on šokeeriv," tundis venelanna norralastele kaasa. "Soovin, et kõik saaksid võistlustel endast parima anda. Ma ei kujuta ettegi, mida need sportlased tunnevad."

Kuigi Venemaa suusatajad on seni viirusest pääsenud, siis kõikidel Venemaa olümpiadelegatsiooni liikmetel pole nii hästi läinud. Näiteks kolmekordne iluuisutamise Venemaa meister Mihhail Koljada jääb nakatumise tõttu olümpialt eemale. "Suhtlen pidevalt teiste Venemaa alaliitude juhtidega. Mõned neist on nutmise äärel, sest nende sportlased on omadega täiesti murtud. Nad on suurepärases vormis, aga olümpia jääb ikka unistuseks," jutustas Välbe.

"Ma ei usu, et keegi rahuneb maha enne 20. veebruari, kui osalejad annavad viimaseid koroonateste. Need pole olümpiamängud, vaid koroonamängud. See on nagu vene rulett," põrutas suusaliidu juht, kes seejärel kritiseeris Pekingi karme karantiinireegleid. "Hiina on selles vallas peaaegu kõige suletum riik üldse. Minu arust on nad läinud liiga kaugele."

"Selliste reeglitega oleks olümpia tulnud aasta võrra edasi lükati," jätkas Välbe. "Kogu maailm peaks maha rahunema, sest omikron pole nii ohtlik kui teised viirusevariandid. Kui mina kuuluksin Maailma terviseorganisatsiooni (WHO), oleksin pandeemia lõppenuks kuulutanud."

Pekingi olümpiamängud kestavad 4. - 20. veebruarini.