TÄNA DELFI TV-s | Mida suudab räsitud koosseisuga Tartu Ülikool võõrsil Rapla vastu?

"Täna on meil mängupäev Raplas, aga meil on üsna all-hands-on-deck olukord ehk panuse peavad andma kõik, kes rivis ja isegi rivi kõrval. Koroona tõttu jäävad tänasest mängust eemale nii peatreener Nikolajs Mazurs, abitreener Tiit Sokk ja manager Robert Peterson. Mängijatest pole kasutada Kaspar Seppa ja Joonas-Anton Jürgensteini," teatas Tartu Ülikooli klubi sotsiaalmeedias. "Aga see annab meistriliiga peatreeneri debüüdiks võimaluse Olari Naritsale, keda abistab meie klubijuht ja kogenud noortetreener Gert Prants."