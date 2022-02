Craig Breenil on hea meel, et Kalle Rovanperä on temast MM-sarjas ees pool

See tähendab aga, et talverallil peab teed puhastama Rovanperä. Monte Carlos lõpetas soomlane küll Breeni järel neljandana, kuid punktikatse võit kergitas ta kolmandaks.

Iirlane Breen on asjade sellise käiguga väga rahul. "Monte Carlos saadud tulemus oli just selline, mida ootasime," sõnas ta WRC kodulehe vahendusel. "Kõik toimis. Teadsime, et lumele minnes annab iga meie ees startiv auto väikese eelise. Kuna kumbki Sebastien ei osale, teeb Rovanperä stardipositsioon teed veidi paremaks."