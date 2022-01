Manchester Unitedi jalgpallitäht siirdus laenule, Tottenham palkas kaks Juventuse pallurit

Hollandlase vastu tunti huvi ka Crystal Palace`ist ja mitmest välisliigast, kuid 24-aastane Van de Beek otsustas mängima hakata Frank Lampardi käe all, kes palgati täna Evertoni uueks peatreeneriks.

Van de Beek pole tänavu Premier League`is veel kordagi Unitedi algkoosseisu pääsenud ning on pidanud vaid kaheksa kohtumist. Manchesteri tippklubi ostis hollandlase 2020. aastal Amsterdami Ajaxist 35 miljoni naela eest.

Van de Beek otsis uut klubi ka seetõttu, et Hollandi peatreener Louis van Gaal on selgelt märku andnud, et kui poolkaitsja tahab tänavuseks MMiks rahvuskoondisse pääseda, peab ta koduklubis korralikult mänguaega saama.