Tiril Eckhoff kurtis Pekingi tingimusi: siin on kohutavalt külm

"Oleme tõesti valmistunud halvimaks, sest siin on väga külm. Märkan, et jään sinuga rääkides näost kangeks, aga kartsin veel hullemat," ütles Röiseland NRK-le.

"Külm on. Staadionilt välja sõites ja nõlvadest üles minnes on hästi, aga alla tulles puhub jälle vastutuul ja on kohutavalt külm," ütles Eckhoff.

Norra riigimeteoroloog Eirin Walstad Ristesund ütles NRK-le, et terve see nädal jääb olümpiapaigas külmaks.

"Nädal on stabiilselt külm. Alles reedel on tuulesuunas väike nihe, mis tähendab, et sisse tuleb niiskem ja soojem õhk," ütles Ristesund. "Öösel ja varahommikul on küll krõbedalt külm, kuid päike tagab, et päeval temperatuur veidi tõuseb ja saavutab maksimumi varasel pärastlõunal."