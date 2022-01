Nädal piiri taga: Poolas, Saksamaal ja Soomes kohtusid Eesti võrkpallurid omavahel

Belgias sai Märt Tammearu koduklubi Roeselare Knack 3:0 (25/19 25/19 25/15) jagu VBC Waremmest. Tammearu sekkus servima ja skoori ei avanud. Henri Treiali ja Renet Vankeri tööandja Maaseiki Greenyard sai aga 1:3 (20/25 27/25 19/25 21/25) kaotuse Menenilt. Mõlemad eestlased tegid kaasa kogu kohtumise, Treiali arvele jäi 2 punkti (+0). Tabelis on Roeselare 22 punktiga esimene ja Maaseik 17 punktiga neljas.

Saksamaal alistasid Andri Aganits ja VfB Friedrichshafen ülemises vahegrupis 3:1 (25:20, 25:23, 19:25, 25:23) Karli Alliku koduklubi Frankfurdi United Volleyse. Aganits panustas võitu 8 punkti (+6), Allik taastub vigastusest ja veel kaasa ei teinud. Tabelis on Frankfurt 6 punktiga teine ja Friedrichshafen 3 punktiga kolmas. Alumises vahegrupis pidi Stefan Kaibaldi tööandja Königs Wusterhauseni Netzhoppers vastu võtma 2:3 (25:21, 21:25, 25:22, 20:25, 11:15) kaotuse Lüneburgilt, statistika pole kahjuks saadaval. Netzhoppers on tabelis 8 punktiga kolmas.

Laura Partsi 9 punkti (+7) aitasid Zesar-VFMi naiskonna Šveitsi meistriliigas 3:1 (20:25, 25:23, 25:21, 25:20) võiduni Toggenburgi vastu. Tabelis on Zesar 24 punktiga kuues. Esiliigas sai liidernaiskond Zürichi Volero (abitreener Märt Pajusalu) kirja 3:0 võidu Aarau üle.

Prantsusmaal on mitmed mängud edasi lükatud nii meeste kui naiste meistriliigas ja ainsana käis eestlastest platsil Polina Bratuhhina-Pitou, kes tõi 5 punkti (-2) Terville´i Florange´i 3:1 (26:24, 23:25, 25:21, 25:14) võidumängus Cannes´i üle. Tabelis on Terville 26 punktiga kuues, Lorenzo Micelli juhendatav Le Cannet´ Volero hoiab 36 punktiga teist kohta ja Pays d’Aix Venelles (Liis Kullerkann ja peatreener Alessandro Orefice) on 25 punktiga kaheksas.