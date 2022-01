Itaalia klubist lahkunud Lips liitus uuesti Viimsiga

KK Viimsi peatreener Valdo Lips on kindel, et poja taasliitumine on klubile oluline täiendus. „Kuigi Karli lahkumise järgselt suutsime oma võidusaldot positiivsena hoida ning oleme näidanud tulemuslikku mängu, siis Karli taasliitumine annab võistkonnale palju juurde. Eelkõige just nende võistkondade vastu, kus füüsiliselt suuremaid ja tugevamaid mängijaid on rohkem, on meie puudused välja löönud. Loodame Karlilt suurt panust nii rünnakul kui kaitses. Nagu hooaja algus näitas, siis sobis Karl meie kooslusesse suurepäraselt," rääkis Lips.